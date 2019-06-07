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عقبة وحيدة أمام انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:52 م
عقبة وحيدة أمام انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان
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عمر عبدالعزيز
 
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بات الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على أعتاب الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، فقد  تواصل نافاس وباريس سان جيرمان لإتفاق على عقد لمدة ثلاثة مواسم، أي يمتد حتى يونيو 2022، عندما يبلغ كيلور من العمر 35 عامًا.

ومن المقرر أن يتقاضى نافاس بموجب هذا العقد 7 مليون يورو يورو مقابل في الموسم، لكن ريال مدريد لن تسمح بأي حال من الأحوال بالخروج مجانًا.
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