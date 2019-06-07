الكشف عن قيمة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

‫كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن قيمة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي إلى ريال مدريد الإسباني.

‫ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن صفقة هازارد اُغلقت مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو متغيرات، لصيبح أغلى انتقال للاعب بلجيكي.

وكان ريال مدريد قد أعلن مساء اليوم توصله لاتفاق مع تشيلسي لضم هازادر لمدة ٥ مواسم على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو في ملعب سانتياجو برنابيو بعد خضوعه للفحص الطبي.