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قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:43 م
قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022
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وكالات
 
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أفاد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والمنظمة لكأس العالم بكرة القدم لعام 2022، أن قطر توقع عقودا مع شركات روسية أمنية لتنظيم كأس العالم 2022، مشيدا بالتجربة الروسية في تنظيم كأس العالم العام الماضي.

وقال الذوادي خلال تصريحاته، اليوم، إن روسيا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وبتنافسية عالية حيث أن مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر التاريخ من حيث التنظيم ونحن في قطر استفدنا جدا من التجربة الروسية.

وعلى خلفية مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ أوضح الذوادي أن بلاده تعلمت من التجربة الروسية في عدة مجالات أهمها التنظيم والحفاظ على الأمن والأمان بالرغم من الأعداد الهائلة للمشجعين حتى أنه لم تسجل ولا حالة واحدة لخرق القانون وذلك كله دون أن تشعر بوجود رجال الأمن أي وفروا الحماية بمهنية عالية دون التسبب بإزعاج وهذا شيء إيجابي يحسب لروسيا وفريد من نوعه.

وأضاف أن الشعب الروسي أظهر أنه شعب حضاري ومضياف من خلال أعداد المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالضيوف بكل لباقة وتفانٍ في العمل حتى أنهم انتشروا في كل مكان ووفروا للمشجعين الإجابة على كل الأسئلة وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن ووجودهم دائما قرب زائري المونديال.


وكشف أن الاتصالات مع روسيا مستمرة ومتواصلة بغرض الاستشارة والاستفادة من هذه التجربة من عدة جوانب وخاصة الأمنية منها إذ وقعت قطر عقودا مع مجموعة من الشركات الأمنية الروسية لمساعدتها في حفظ الأمن خلال مونديال 2020 وكيفية الدخول إلى الملاعب دون التسبب بحوادث أو فوضى.

وتابع، قائلا: "روسيا ستساعدنا في هذا المجال ولن نعتمد على الفنادق فقط وإنما سنقيم يخوت عائمة خاصة داعمة للفنادق من أجل استيعاب 1.5 مليون شخص.

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