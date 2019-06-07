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تشيلسي يوجه رسالة إلى ريال مدريد بعد التعاقد رسميا مع هازارد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:41 م
تشيلسي يوجه رسالة إلى ريال مدريد بعد التعاقد رسميا مع هازارد
هازارد
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علي نبوي
 
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وجه نادي تشيلسي الشكر إلى لاعبه السابق البلجيكي إيدين هازارد، والذي انتقل لصفوف ريال مدريد.

 

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" فيديو لمسيرة اللاعب وأفضل اللحظات وغرد قائلا :"شكرا إيدين هازارد".

 

وكان ريال مدريد قد أعلن مساء اليوم توصله لاتفاق مع تشيلسي لضم هازادر لمدة ٥ مواسم على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو في ملعب سانتياجو برنابيو بعد خضوعه للفحص الطبي.

 

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