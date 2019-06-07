تشيلسي يوجه رسالة إلى ريال مدريد بعد التعاقد رسميا مع هازارد

وجه نادي تشيلسي الشكر إلى لاعبه السابق البلجيكي إيدين هازارد، والذي انتقل لصفوف ريال مدريد.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" فيديو لمسيرة اللاعب وأفضل اللحظات وغرد قائلا :"شكرا إيدين هازارد".

وكان ريال مدريد قد أعلن مساء اليوم توصله لاتفاق مع تشيلسي لضم هازادر لمدة ٥ مواسم على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو في ملعب سانتياجو برنابيو بعد خضوعه للفحص الطبي.