تشيلسي يوجه رسالة إلى ريال مدريد بعد التعاقد رسميا مع هازارد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:41 م
علي نبوي
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وجه نادي تشيلسي الشكر إلى لاعبه السابق البلجيكي إيدين هازارد، والذي انتقل لصفوف ريال مدريد.
ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"
فيديو لمسيرة اللاعب وأفضل اللحظات وغرد قائلا :"شكرا إيدين هازارد".
وكان ريال مدريد قد أعلن مساء اليوم توصله لاتفاق مع تشيلسي
لضم هازادر لمدة ٥ مواسم على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل ١٣ يونيو في ملعب سانتياجو
برنابيو بعد خضوعه للفحص الطبي.
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