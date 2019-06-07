رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد لمدة ٥ مواسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لانفاق مع تشيلسي لضم البلجيكي إيدين هازارد قادما من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لـ٥ مواسم حتى عام ٢٠٢٤.

ونشر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت خبر التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم اللاعب بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف النادي في بيانه سيتم تقديم هازارد كلاعب جديد لريال مدريد يوم الخميس 13 يونيو في ملعب سانتياغو بيرنابيو، بعد اجتياز الفحص الطبي.

ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية في إنجلترا أشارت بأنها كلفت خزينة ريال مدريد مبلغ ١٠٠ مليون يورو.

وأصبح هازارد الصفقة الثانية التي يبرمها ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا كوفيتش قادما من أينتراختب فرانكفورت الألماني.