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أسعار "البترول" تقفز 3% نهاية تداولات الاسبوع

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:03 م
أسعار البترول تقفز 3% نهاية تداولات الاسبوع
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ارتفعت أسعار النفط نحو3 %، اليوم الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو حزيران ومع صعود الأسهم الأمريكية.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام"برنت" 1.62 دولار بما يعادل 2.6 %، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7 %.

 

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو 2%، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي و1% على مدار الأسبوع، ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.

 

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرا في روسيا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.

 

وقال إنه في حين تقترب أوبك من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

 

وتدعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

 

 

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