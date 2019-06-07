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عاجل.. فضيحة جديدة تضرب رئيس "الكاف"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:50 م
عاجل.. فضيحة جديدة تضرب رئيس الكاف
أحمد أحمد
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عمرو مصطفى
 
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كشفت تقارير صحفية عن اتهام جديدة طال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في التحقيقات التي جرت معه مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

 

واتهمت مريم دياكيت مستشارة العلاقات العامة السابقة بالكاف في حديثها لصحيفة "نيوريورك تايمز" الأمريكية أحمد أحمد رئيس الكاف بالتحرش الجنسي.

 

وقالت مريم :"كان يرفض السماح لي بالعمل لأنني رفضت الزواج منه".

 

وتابعت:" عندما تكون رئيسًا ولديك أناس يحلمون بالعمل في كرة القدم وأنت تقول ،" تعال إلى غرفتي وأمنحك وظيفة ، أليس هذا إساءة استخدام للسلطة؟ "

عاجل.. فضيحة جديدة تضرب رئيس "الكاف"
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المزيد عن: مريم فضيحة تحرش الكاف احمد احمد
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