"ألوان العيد" تزين ساحة العروض والاحتفالات بالرياض
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:53 م
الفجر السعودي
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التقط المصوِّر سامي الرويسان صورًا فوتوغرافية، أبرزت جمالية ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العاصمة الرياض خلال إقامة فعاليات موسم العيد.
وكانت أمانة الرياض قد نظَّمت ٢٢٠ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية في ٣٠ موقعًا خلال أيام العيد.
وكانت أمانة الرياض قد نظَّمت ٢٢٠ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية في ٣٠ موقعًا خلال أيام العيد.
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