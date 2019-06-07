بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

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أصيب 11 شخصًا بشبراخيت بمحافظة البحيرة، بجروح وسحجات وكدمات إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وتمكنت قوات الشرطة من تفريق طرفى المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.



تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، وانتقلت قوات الشرطة وتمكنت من ضبط طرفى المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة لتلقى العلاج اللازم.



أسفرت المشاجرة عن اصابة ١١ شخص هم كل من "فريال الشحات الحكيمي ١٧ سنه مصابة بسحجات بالعضد الايمن، السعيد الشحات الحكيمي ٢٤ سنه بكدمة بالكوع الايمن والايسر، نادية على خليل ٦٠ سنه بحرق بالساق من الدرجة الثانية، ياسر عبد العظيم السعداوى ٤٥ سنه بجرح بفروة الرأس، بهاء السيد النكلاوى ٣٠ سنة بجرح تحت الابط وجرح رضى".



كما أصيب كل من "صبحيه محمد بكرى ٥٥ سنه بسحجة بالوجه وجرح رضى بالجبهة، مصطفي الشحات الحكيمي ١٧ سنه بكدمة بالقدم اليسري والكوع الايسر، موسي السيد الحكيمي ٢٣ سنه بسحجات بالوجه فوق العين والانف، السعيد احمد القلقاوى ٢٢ سنه بكدمة وسحجات بالرسغ الايسر، حسن الشحات الحكيمي ٢١ سنه بكدمات بالساق اليمني، صباح السعيد النكلاوى ٤٣ سنه بكدمة بالساق اليمني"، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.