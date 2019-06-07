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"الصين" تتجة إلى اصدار قائمة سوداء للشركات الأمريكية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:43 م
الصين تتجة إلى اصدار قائمة سوداء للشركات الأمريكية
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أعلنت  الصين أنها ستنشر  قريبًا  تفاصيل عن لائحتها السوداء التي طال انتظارها، للمؤسسات الأجنبية "غير الموثوق بها". ويهدف هذا التدبير الى التصدي للولايات المتحدة، في خضم الحرب التجارية بين البلدين.

,وضعت إدارة ترامب الشهر الماضي شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات على قائمة شركات يشتبه في ممارستها التجسس، ولا تستطيع الشركات الأميركية أن تبيعها معدات تكنولوجية.

وقد أرجئ هذا التدبير 90 يوما، تُحرم في نهايتها الشركة الرائدة عالميا في تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة، من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي هي بأمس الحاجة اليها من اجل منتجاتها.

ورداً على ذلك، أعلنت بيجينغ الأسبوع الماضي إنشاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم، أو يتوقفون عن تزويد الشركات الصينية بما تحتاج اليه.

وقال غاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن "الحكومة تطبق الإجراءات الضرورية. وسيتم إعلان إجراءات محددة قريبا".

 

واشار الى أن الشركات التي تحترم قوانين السوق لا تخشى شيئا، والقائمة لن تستهدف أي قطاع او شركة بعينها.

 

وأوضح في مؤتمر صحافي دوري أن النظام "أنشئ ردا على ممارسات تشوه السوق، وتسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية". واشار الى ان "الهدف هو ان تبقى السوق تنافسية ونزيهة".

ويتوقع معظم المحللين أن تكون الشركات الأولى التي تستهدفها بيجينغ هي تلك التي خفضت أو أوقفت إمداداتها لشركة هواوي.

 

 

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