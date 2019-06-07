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تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:34 م
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
ماشا
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الفجر الفني
 
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تنظم هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حفلات ترفيهية للأطفال بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، بدايتًا من الشهر الحالي وحتى 18 من شهر يوليو المقبل.

وتتنوع الحفلات بين "سبونش بوب" و"شيمر إند شاين"، و"آيس إيدج" و"ماشا إند بير".

تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
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