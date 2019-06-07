تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:34 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تنظم هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حفلات ترفيهية للأطفال بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، بدايتًا من الشهر الحالي وحتى 18 من شهر يوليو المقبل.
وتتنوع الحفلات بين "سبونش بوب" و"شيمر إند شاين"، و"آيس إيدج" و"ماشا إند بير".
Advertisements
- الشاب خالد ومغني الراب الأمريكي نيللي يغنيان في السعودية لأوّل مرّة
- أنغام في موقف محرج بعد تكذيبها ببيان رسمي من السعودية
- تعرف على الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية
- بعد نجاحه الضخم بهيئة الرياضة.. تركي آل الشيخ يقود ثورة الترفيه في السعودية
- تعرف على موعد الظهور الأول لتركي آل الشيخ في مصر بعد المنصب الجديد
- في حفلها الأول.. ماريا كاري تشعل أجواء السعودية وسط حشد ضخم من الجمهور (صور)
- "بمناسبة إسطوانة إني كنسلت".. تركي آل الشيخ يرد على شائعة إلغاء التعاقدات بمقطع فيديو من حفل تامر حسني
- برعاية "آل الشيخ".. احتفالية عالمية لـ"تامر حسني" بمشاركة آلاف المواطنين في جدة (فيديو وصور)
- تركي آل الشيح ينشر أماكن ومواعيد الفعاليات والحفلات الترفيهية على مستوى السعودية (صور)
- تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية للعارض الأمريكي "روب ليك" الأشهر في فن الخدع البصرية (فيديو)