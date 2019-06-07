تعرف على موعد حفلات الأطفال التي تقدمها هيئة الترفيه (صور)





وتتنوع الحفلات بين "سبونش بوب" و"شيمر إند شاين"، و"آيس إيدج" و"ماشا إند بير".





تنظم هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حفلات ترفيهية للأطفال بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، بدايتًا من الشهر الحالي وحتى 18 من شهر يوليو المقبل.