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مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن الانسحاب من الدوري

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:36 م
مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن الانسحاب من الدوري
محمود الخطيب
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عمرو مصطفى
 
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قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب استقر على التراجع عن قرار عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز بسبب أزمة مؤجلات الدوري.

 

وأصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً منذ فترة يعلن فيه رفضه استكمال مسابقة الدوري الممتاز في حال تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن مجلس الخطيب لن ينسحب من الدوري الممتاز كما أعلن في البيان خاصة مع اقتراب النادي من الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد التعادل مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

 

وأشار إلى أن الأهلي يبحث في الوقت الحالي عن سيناريو للخروج من هذه الأزمة خاصة مع انطلاق معسكر المنتخب رسمياً وتأجيل مباراتي الزمالك والمقاولون لما بعد كأس الأمم الإفريقية.

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