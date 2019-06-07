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"فيتش" تتوقع تحقيق الاقتصاد الامارتي نمو 3.7% نهاية 2020

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:31 م
فيتش تتوقع تحقيق الاقتصاد الامارتي نمو 3.7% نهاية 2020
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وكالات
 
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وقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز ماكرو"، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية، أن يحقق النمو الاقتصادي في الإمارات تسارعاً في العام الجاري والمقبل.

وتوقعت المؤسسة البحثية المالية، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.7 % عام 2020، وبنسبة 2.6 % العام الجاري، مقابل 1.7 % عام 2018. وقالت المؤسسة إن المحفزات المالية سوف تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، خاصة في أبوظبي، وسوف تعزز صادرات دبي تجارة التجزئة والسياحة في عام 2020.

وأكدت «فيتش سوليوشنز ماكرو» للأبحاث، على أن هذا التقرير لا يعد تعليقاً على تصنيفات وكالة فيتش العالمية، ولا يؤثر فيها.

 

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