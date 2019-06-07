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سان لورينزو يخطط للتعاقد مع نجم الهلال

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:31 م
سان لورينزو يخطط للتعاقد مع نجم الهلال
الأرجنتيني إزكويل سيروتي
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أميرة فطيم
 
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يسعى نادي سان لورينزو الأرجنتيني وبطلب من مدربه أنطونيو بيتزي إلى التعاقد مع لاعب نادي الهلال الأرجنتيني إزكويل سيروتي.

 

وأشارت صحيفة "vamos ciclon" الأرجنتينية إلى أن بيتزي بدأ يفكر في التعاقدات الجديدة لنادي سان لورينزو من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ويأمل النادي الأرجنتيني في أن يكون هناك مرونة في المفاوضات مع نادي الهلال السعودي وينجح في الحصول على خدمات اللاعب لتمثيل صفوفه بدايةً من الموسم الكروي الجديد.

 

وكان سيروتي قد انضم إلى نادي الهلال في صيف 2018 قادماً من سان لورينزو وخرج إعارة إلى إنديبندينتي مقابل 500 ألف دولار وقدم مستويات متفاوتة حيثُ مر بهبوط وصعود، ولعب 18 مباراة وسجل هدفًا في مباراة ودية ضد جيمناسيا في الصيف.

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