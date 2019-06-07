قبرص: محاولة تركيا التنقيب عن الغاز انتهاك لسيادتنا (فيديو)

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أعدت فضائية "سكاي نيوز عربية"، تقرير يستعرض إعادة تركيا لمحاولتها التنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط، وتنديد قبرص بذلك واعتباره انتهاك لسيادتها.



وأوضح "التقرير"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاد ليؤكد استمرار أنقرة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض شرق المتوسط، وفي حجج لتبرير تحركاتها تتمسك تركيا بورقة الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك في قبرص الشمالية الدولة التي أقيمت في الجزيرة القبرصية عام 1974 ولا أحد يعترف بها سوى تركيا.



ونوه، إلى أن تركيا لا تأبى لتحذيرات قبرص، ولا تلقي بالًا للدعوات الدولية لها لاحترام حقوق قبرص السيادية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي حذر تركيا صراحة من أن أي تحرش منها بالحدود القبرصية سيتبعه تضامن كامل مع قبرص، كما طالبت واشنطن أنقرة بالتوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، لكن تركيا هددت مرارًا باستخدام القوة ضد أي طرف يتجاوز ما تعتبره حدودها البحرية في البحر المتوسط ليصل التهديد التركي إلى حد تحريك السفن الحربية العسكرية والجيش في بحر إيجا، واعترضت القوات التركية سفن تابعة لشركات نفط كبرى كانت تسعى لعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة.

