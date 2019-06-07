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وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:25 م
وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
عزاء محمد نجم
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شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
 
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وصل الإعلامي وائل الإبراشي منذ قليل، لمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم.

وحرص على أداء العزاء لفيف من نجوم الوسط الفني على رأسهم محمد هنيدي وأشرف ذكي وسمير غانم وشيرين.
وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
وائل الإبراشي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
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المزيد عن: عيد الفطر المبارك عزاء محمد نجم اول عيد
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