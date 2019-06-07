دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)

وصلت كل من الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة شهيرة، منذ قليل، إلى مسجد عمر مكرم لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم.





وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.