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دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:16 م
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
عزاء محمد نجم
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شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
 
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وصلت كل من الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة شهيرة، منذ قليل، إلى مسجد عمر مكرم لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم.

وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
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