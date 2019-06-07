دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:16 م
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
Advertisements
وصلت كل من الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة شهيرة، منذ قليل، إلى مسجد عمر مكرم لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم.
وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان عيد الفطر المبارك عزاء محمد نجم شاهد مسلسلات رمضان اول عيد أقوى مسلسلات رمضان
- فيفي عبده وهنا الزاهد تقدمان واجب العزاء في شقيقة طلعت زكريا (صور)
- فيفي عبده وماجدة زكي تؤديان العزاء في والد صابرين (صور)
- سهير رمزي وشهيرة تؤديان العزاء في والد صابرين (صور)
- فاروق الفيشاوي وكندة علوش ومنى زكي يؤدون العزاء في والد صابرين (صور)
- سمير غانم وعمرو عبدالجليل وأشرف زكي في عزاء محمد نجم (صور)
- محمد هنيدي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- شيرين في عزاء محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- محمد جمعة في عزاء محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- محمد لطفي وعلي رزق يؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
- عمرو عبدالجليل يتلقى عزاء محمد نجم .. تعرف على صلة القرابة بينهما (صور)