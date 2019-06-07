عالم أزهري يوضح شروط قبول العبادة (فيديو)

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كشف الدكتور محمد متولي منصور، أحد علماء الأزهر الشريف، عن شرط قبول الله للعبادة.



وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "فقه الحياة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى وضع شرط لقبول الطاعة من عباده في قوله: " إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ".



ونوه، إلى أن الآية القرآنية الأخيرة في سورة الكهف، والتي ينصح الناس بقراءتها ليلة أو يوم الجمعة، يكمن فيها أسباب قبول العمل، في قول الله سبحانه وتعالى: " قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"، موضحًا أن جميع العلماء والمفسرون وضحوا أن هناك شرطان لتقبل العمل يتمثلوا في أن يعمل عملًا صالحًا، ولا يُشرك بعبادة ربه أحد، لافتًا إلى أن العمل الصالح هو الذي يتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

