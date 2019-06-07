انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بحصولها على 191 صوتا للفترة من 2020 إلى 2021.
وكانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل 5 مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للعامي 2020-2021.
وأكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بنسبة تصويت مشرفة قاربت الإجماع، يؤكد أهميتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال السبسي، في رسالة شكر بعث بها إلى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: “تابعت بكلّ اهتمام واعتزاز انتخاب تونس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، بنسبة تصويت مشرّفة للغاية قاربت الإجماع”.
ورحبت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بانتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2020-2021، كما أعلن البحرين ترحيبها بهذا الانتخابات.
- وزير الخارجية التونسي: لا سلام في ليبيا دون مشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة
- محادثة بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية
- 5 دول جديدة تنضم لعضوية مجلس الأمن لعاميْن
- رئيس الجمهورية يكلف وزير الخارجية بترؤس الوفد التونسي في أشغال الدورة 73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك
- تونس تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في التسوية السياسية للأزمات وحلّ النزاعات بالطرق السلمية
- وزير الخارجية يتحادث مع رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ويوجه لها دعوة لزيارة تونس
- رئيس الجمهورية يتسلم جائزة منظمة "تحالف الأمل العالمي" خلال لقائه بالجهيناوي
- الإثنين القادم.. السبسي يشارك بمجلس حقوق الإنسان في جنيف
- وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل الى نيويورك من 7 الى 11 جوان الجاري