أبرزها "شاومينج وأعوانها".. "التربية والتعليم" تحذر الطلاب من صفحات الغش الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، قرابة 10 صفحات تروج للغش الإلكتروني وتزعم تسريب الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء خلف صفحات الغش الإلكتروني حتى لا يتضرر أبنائهم ويتم النصب عليهم، و وضعت وزارة التربية والتعليم إجراءات مشددة لمكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" أبرز تلك الصفحات.

صفحات شاومينج

حذرت وزارة التربية والتعليم اليوم، أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء المحاولات الخادعة التي تقوم بها صفحات الغش الالكتروني "صفحات شاومينج واعوانه" عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتطبيق واتس آب، والتي تحاول حاليا زعم حصولها على الامتحانات قبل توزيعها في اللجان ، وذلك بهدف النصب على طلاب الثانوية العامة وابتزازهم ماديًّا لجمع الاموال مقابل منح الطلاب امتحانات وهمية لا علاقة لها بالامتحان الاساسي.

تمرد على المناهج التعليمية

ومن الصفحات التي تحمل شبهة غش الطلاب كذلك "تمرد على المناهج التعليمية، البعبع بيغشش ثانوية عامة، بالغش اتجمعنا"، كما تداولها عدد من رواد "فيسبوك" على حساباتهم الشخصية، وذلك في الوقت الذي تداولت بعض الصفحات لمساعدة الأبناء أنهالت تعليقات بعض أولياء الأمور.

غشاشون فدائيون

وتندرج بتلك الصفحات صفحة تحمل أسم" غشاشون فدائيون" التي بدأت في تسريب الامتحانات خلال الفترة الماضية، وتم إغلاقها أكثر من مرة، ثم يتم تدشين صفحة جديدة تحمل الأسم ذاته.

شارموزا

أخذت ذات النهج، وهي مجهولة بالمقارنة مع "شاومنج وبالغش اتجمعنا"، وقد ساهمت سابقاً في تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

عبيلو واديلوا

كما أن صفحة "عبيلو واديلو"عرفت بتسريب الامتحانات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالبين من أدمن الصفحة، بتهمة تسريب الامتحانات.