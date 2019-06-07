سمير غانم وعمرو عبدالجليل وأشرف زكي في عزاء محمد نجم (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:32 م
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
Advertisements
أدى كل من الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عمرو عبدالجليل، والمطرب نادر أبوالليف، والفنان سمير غانم، واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم منذ قليل بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.
وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان عيد الفطر المبارك شاهد مسلسلات رمضان اول عيد أقوى مسلسلات رمضان
- وصول هاني شاكر وصفية العمري وخالد زكي عزاء والدة بوسي شلبي (صور)
- الفنانون يتغيبون عن عزاء رؤوف مصطفى وأشرف زكي الحاضر الوحيد (صور)
- مرتضى منصور يغادر عزاء رفعت بعمر مكرم (فيديو)
- محمد الحلو يؤدي العزاء في والد صابرين (فيديو وصور)
- أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في جلال عيسى بالمهندسين (صور)
- أشرف زكي وخيري بشارة يؤديان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)