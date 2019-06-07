سمير غانم وعمرو عبدالجليل وأشرف زكي في عزاء محمد نجم (صور)

أدى كل من الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عمرو عبدالجليل، والمطرب نادر أبوالليف، والفنان سمير غانم، واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم منذ قليل بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.





وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.