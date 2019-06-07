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الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:31 م
الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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يبحث المغربي حميد أحداد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أحد العروض بالدوري المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك أكثر من عرض مغربي للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأضاف المصدر ذاته بأن موقف حميد سيبقى متوقف على تعاقد النادي مع مهاجم جديد أو الاستقرار على عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو من جديد، وأن رحيله حتى هذه اللحظة غير محسوم.

 

وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية عن رغبة نادي الرجاء المغربي في الحصول على خدمات اللاعب المغربي بعد غيابه عن المشاركة في مباريات الزمالك

 

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