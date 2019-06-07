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واشنطن تمهل تركيا إلى غاية 31 يوليو للتراجع عن صفقة "S400" الروسية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:25 م
واشنطن تمهل تركيا إلى غاية 31 يوليو للتراجع عن صفقة S400 الروسية
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وكالات
 
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إنها تمهل تركيا حتى 31 يوليو المقبل، للتخلي عن صفقة صواريخ "إس-400" مع روسيا.

وجاء بيان البنتاجون الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس".    

وكان رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرجي تشيميزوف، صرح بأن عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.    

وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "كل شيء على ما يرام، أعتقد، في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة "إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".   

كما قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت التوقف عن قبول أي طيارين أتراك إضافيين، يعتزمون القدوم إلى الولايات المتحدة للتدريب على طائرات مقاتلة من طراز "F-35"، في إشارة واضحة إلى النزاع المتصاعد بشأن خطط أنقرة ل شراء الدفاعات الجوية الروسية.

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المزيد عن: واشنطن صفقة إس 400 تركيا البيان الأمريكي 31 يوليو
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