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بوتين يتحدي حظر امريكا "لهواوي" ويوقع اتفاقيه معها لأطلاق شبكات الجيل الخامس بروسيا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:26 م
بوتين يتحدي حظر امريكا لهواوي ويوقع اتفاقيه معها لأطلاق شبكات الجيل الخامس بروسيا
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محمد عصام وكالات
 
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أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يوم الجمعة، مساندة بلادة لشركة هواوي في أزمتها مع الولايات المتحدة، وقام بتوقيع اتفاق معها لأطلاق خدمات الجيل الخامس بروسيا.

ومنعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي الصينية من استخدام تكنولوجيا الشركات الأمريكية في تصنيع هواتفها المحمولة وأتهمتها باستخدام أجهزة اتصالات لتجسس لصالح الصين.

وأدان "بوتين" خلال تصريحات صحفية في مؤتمر سانبطرسبرغ الاقتصادي بحضور الرئيس الصيني شي جينبيغ محاولات إخراج شركة هواوي من الأسواق العالمية من جانب السلطات الأمريكية بشبهة التجسس.

وقامت شركة "هواوي" بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة «إم تي إس» الروسية لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت في روسيا.

وشددت الولايات المتحدة الأمريكية حظر التعامل مع شركة هواوي اليوم، بعدما اعلنت شركة فسبوك أنها لن تسمح لشركة هواوي بتثبيت تطبيقتها من انستجرام وفيسبوك و واتساب على هواتفها المحمولة، بعد اقل من شهر من اعلان شركة جوجل منع تثبيت تطبيقتها علي أجهزة هواوي حديثة الصنع.

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