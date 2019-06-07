مارجو روبي تزين غلاف مجلة Vogueفي عددها الجديد

زينت النجمة جوليان مور غلاف مجلة Vogue, في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر يونيو الجاري ، وأجرت جلسة تصوير استثنائية تنشر لقطاتها مع العدد.

وظهرت مارجو بإطلالات متعددة بجلسة التصوير كانت بالكامل من تصميمات المصمم العالمي فالنتينو، حيث ظهرت بأكثر من وضع في الصورة الواحدة.

وفي حوارها مع المجلة أكدت مارجو انها تستعد لأن تأخذ عطلة طويلة من التمثيل قريبا لرغبتها في إنجاب أطفال من زوجها وتكوين أسرة، وذلك سيتطلب عدم انشغالها بأي أعمال فنية.