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إيرينا شايك تغادر مقر إقامة برادلي كوبر لتعلن انفصالها عنه رسميا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:21 م
إيرينا شايك تغادر مقر إقامة برادلي كوبر لتعلن انفصالها عنه رسميا
إيرينا شايك
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أحمد جمال أحمد
 
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مازالت الفقرة الغنائية التي أداها النجم برادلي كوبر مع النجمة ليدي جاجا خلال حفل جوائز الأوسكار، تلقي بظلالها على علاقة كوبر العاطفية بوالدة ابنته عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

 

ووفقا لأنباء متواترة نقلا عن مقربين من برادلي، فإن العلاقة بينه وبين شايك كانت على وشك الانتهاء، بعد ان لوحظ غياب برادلي عن الظهور برفقتها بعدد كبير من المحافل الرسمية.

 

وذلك حتى ظهرت لقطات جديدة لإيرينا شايك وهي تغادر مقر إقامة برادلي كوبر ومعها حقيبة ملابسها لتعلن رسميا انفصالها عنه.

 

وكانت  ابنة برادلي وإيرينا، هي السبب الرئيسي في تماسك الثنائي حتى الآن، بعد مرور أربعة سنوات على ارتباطهما بشكل غير رسمي.


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