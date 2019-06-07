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الأشقاء "جوناس" يزينون غلاف مجلة Harper's Bazaar في عددها الجديد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:20 م
الأشقاء جوناس يزينون غلاف مجلة Harper's Bazaar في عددها الجديد
جوناس
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أحمد جمال أحمد
 
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بدأ فريق الأشقاء "جوناس" لكل من نيك وجو وكيفين جوناس، بتصوير ثاني فيديو موسيقي لهم من ألبومهم الجديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه أول فيديو موسيقي يطرحونه من الألبوم لأغنية Sucker for you.

 

 

 

وشوهد الثلاثي، أثناء تصويرهم لمشاهد الفيديو وسط مجموعة من الفتيات بإطلالات من الثمانينات، بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة ميامي الساحلية.

 

 واحتفالا بذلك ظهر الثلاثي على غلاف مجلة  Harper's Bazaar في عددها الجديد الصادر لشهر يونيو الجاري، وأجروا جلسة تصوير بعدة لقطات جديدة تنشر مع العدد.

 

جدير بالذكر أن فيديو الأغنية الأولى، ظهر به كل من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا زوجة نيك جوناس و ونجمة مسلسل لعبة العروش، صوفي تيرنر خطيبة جو.

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