الأشقاء "جوناس" يزينون غلاف مجلة Harper's Bazaar في عددها الجديد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:20 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- بريانكا شوبرا تدعم صديقها نيك جوناس في حفل VillaMix Festival
- مزيد من الأخبار السعيدة لعائلة جوناس.. بعد زواج نيك وبريانكا رسميًا
- أول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد الزواج (صور)
- بريانكا شوبرا وصوفي ترنر تتألقان في أغنية jonas brothers
- هدية ثمينة من نيك جوناس لـ بريانكا شوبرا
- الأشقاء "جوناس" يصورون ثاني أعمالهم الموسيقية من ألبومهم الجديد
- صوفي ترنر تزين غلاف مجلة Harper's Bazaar في عددها الجديد
- بريانكا شوبرا تزين غلاف مجلة "Vogue Netherlands" في عددها الجديد
- الأشقاء "جوناس" يزينون غلاف مجلة بيلبورد في عددها الجديد
- صوفي تيرنر نجمة Game of thrones وبريانكا شوبرا تحتفلان بعيد الأم