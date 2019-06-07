محافظة الجيزة تستعد لماراثون امتحانات الثانوية.. وتحذر من اصطحاب المحمول باللجان

حذر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطلاب المقبلين على امتحان الثانوية العامة، غدًا السبت، من اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أثناء الامتحان، حيث سيتم حرمان الطالب من أداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معه داخل اللجنة.





وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الجو المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل، مناشدًا الطلاب بالتركيز والهدوء وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للعقوبة.



