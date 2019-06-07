مبابي يختار ريال مدريد بسبب "زيدان"

ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، يرغب في اللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

وأكدت التقارير أن رغبة "مبابي" بالانتقال لصفوف ريال مدريد لن تكون كافية لاتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجنب حضور اجتماع الفيفا أمس، لتجنب حدوث المزيد من الشائعات بشأن وجود اتفاق بين الريال والنادي الباريسي لرحيل النجم الفرنسي.

ويعلم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي، قرار مبابي بالرحيل عن النادي ولكن الأمر لن يكون سهلا، بالإضافة إلى انزعاج الخليفي من أزمات نيمار وقضية اللاعب المالي النظيف بالإضافة إلى النتائج السيئة للنادي الباريسي في أوروبا.

وأشارت تقارير أن هذا السيناريو يقرب مبابي من الريال ويجعله أكثر اقترابًا من شهر مضى، ولكن ستكون عملية مخاطرة، خاصة أن بيريز لا يريد الدخول في صدامات مع النادي الباريسي وينتظر تمهيد من اللاعب للرحيل.

ويتبقي فقط إرسال هذه الرغبة إلى الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قام مبابي به مرتين بالفعل، ولكن مازال يحتاج إلى أمر أكثر قوة، بعدما فقد اللاعب الشاب التناغم الجيد مع توخيل.