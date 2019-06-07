الكشف عن الجانب الإنساني من حياة نجم أفلام ماتريكس

لم تكن الشائعات التي ترددت حول الجانب الإنساني من حياة النجم الأمريكي "كيانو ريفيز" من فراغ، لم كشف مؤخرا عن تكريسه لقدر كبير من ثروته لأفعال الخير.





وحسبما ذكر موقع "زا إيبوك تايمز"، وفقا لمصادر مقربة من "كيانو"، فإن نجم سلسلة أفلام "ماتريكس" يكرس حياته سرا في خدمة المحتاجين، بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات.





ويعود ذلك للسنوات الأولى من عمل كيانو بمهنة التمثيل في فترة التسعينيات، حيث كان دائما ما يدعم العاملين بموقع تصوير أعماله الفنية ماديا ومعنويا تشجيعا منه لهم على الاستمرار في الكفاح.





وجمع موقع "زا إيبوك تايمز" شهادات من عاملين بمجال صناعة السينما سبق لهم التعاون مع "كيانو ريفيز" بأكثر من 30 موقع تصوير، كان بحديثهم إجماع على سمو الجانب الإنساني من شخصيته وشدة كرمه في دعم الآخرين.





وكان المذهل في هذه القصص التي تقدر بالمئات، عن الجانب الإنساني من حياة "كيانو"، حرصه على عدم الكشف عن أفعاله الخيرة للعامة، بخلاف الغالبية العظمى من العاملين بمجال الفن.





وكشف الموقع الأمريكي عن أن "كيانو" قد أسس مؤسسة خيرية منذ عام 2009 مهمتها تقديم التبرعات المادية والمعنوية لعدد كبير لم يتحدد من مستشفيات الأطفال.





وقدم "كيانو ريفيز" للسينما العديد من الأعمال السينمائية البارزة، أشهرها ثلاثية أفلام "ماتريكس"، وفيلم "سبييد"، وثلاثية أفلام "جون ويك".



