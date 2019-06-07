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ويسترلو البلجيكي يطلب رسميا ضم مهاجم حرس الحدود

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:12 م
ويسترلو البلجيكي يطلب رسميا ضم مهاجم حرس الحدود
حرس الحدود
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علي نبوي
 
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تلقى نادي حرس الحدود عرضا رسميا من نادي ويسترلو البلجيكي للتعاقد مع النيجيري إيدو موسيس بداية الموسم الكروي الجديد.

 

وقدًم موسيس مستوي مميزا للغاية مع ناديه العسكري في الموسم الجاري وساهم بقوة في بقاء الحدود في الدوري الممتاز، كما أنه اعتلي صدارة هدافى ناديه.

 

وتواصل مسئولو النادي البلجيكي مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب، من أجل الظفر بخدماته بعد أن اقتنعوا بمستواه الفني والبدني، ويرتبط موسيس بعقد سار مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

 

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