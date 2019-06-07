صوفي تيرنر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Dark Phoenix بسينما TCL Chinese Theatre

احتفلت نجمة مسلسل صراع العروش الشابة صوفي تيرنر بافتتاح العرض الخاص لفيلم Dark Phoenix، الذي يعد أحدث أجزاء أفلام الرجال إكس، بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمسرح TCL Chinese Theatre بمدينة هوليوود.

وتعود صوفي لتجسيد شخصية العنقاء الشهير بين الرجال اكس، والتي سبق وان قدمتها للمرة الأولى في الجزء الاخير من السلسلة الشهير، والذي طرح في عام 2016.

وتعد صوفي من ابرز نجمات هوليوود الصاعدات بقوة، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمشاركتها في مسلسل لعبة العروش.