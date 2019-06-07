شاهد.. ريم البارودي تعايد جمهورها بجلسة تصوير في عيد الفطر (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:06 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا.
يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تنتظر عرض مسلسل "السر" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم حسين فهمى ووفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود فارس ومنة جلال ومن اخراج محمد حمدى وتأليف حسام موسى.
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