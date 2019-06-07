"الليرة" التركيا توسع خسائرها أمام الدولار وتهبط 0.6%
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:59 م
محمد عصام
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ضغط عدم مساعي تركيا، اليوم الجمعة، التخلي عن شراء البرنامج
الصواريخ الروسي إس -400 علي عملة البلاد"
الليرة" لتشهد مزيد من الترجعات أمام الدولار.
وعززت الليرة التركية من خسائرها أمام الدولار في تعاملات اليوم؛ لتهبط بنسبة
0.69% مسجلة 5.8 ليرة للدولار الواحد، بعدما أعلنت مصادر روسية انها ستسلم منظومة إس- 400 الروسية لتركيا خلال
شهرين من الآن.
وكانت الولايات المتحدة توعدت تركيا بفرض عقوبات على
اقتصادها في حالة حصولها علي منظومة الصواريخ إس 400 الروسية التى لها تاثير سلبي على اسلحة حلف شمال الأطلسي
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