محمد الشناوي يخطط للرحيل عن الأهلي بعد أمم إفريقيا
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:56 م
عمرو مصطفى
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يضغط محمد الشناوي حارس فريق الأهلي على إدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويشعر الشناوي بحالة من الغضب بسبب نفي الأهلي تلقي الحارس عرضاً من سيسكا موسكو الروسي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.
ويتمسك محمد الشناوي بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة بعد أمم إفريقيا
والمشاركة مع المنتخب الوطني في المونديال الإفريقي والظهور بمستوي فني قوي على أمل
الحصول على عرض رسمي يرحل به عن القلعة الحمراء.
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