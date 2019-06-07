"هريدي": الحرب العراقية الإيرانية كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الشرق الأوسط
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:51 م
رقية جمال
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في سبتمبر 1980 واستمرت لمدة 8 سنوات كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الشرق الأوسط، وأثرت على وضع مصر الإقليمي، وشكلت علاقات الدول العربية بالقوى الإقليمية والدولية، وتركت بصماتها على الأحداث اللاحقة.
وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "شهادة للتاريخ" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هذه الحرب انتهت بقرار من مجلس الأمن عام 1988، وخرجت العراق والعرب منتصرين في هذه الحرب، وكانت القضية الفلسطينية أولوية أولى لمصر والأمة العربية جمعاء في هذا الوقت.
وتابع، أنه خلال هذه الفترة بدأت تتشكل المجالس داخل جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ثم اتحاد المغرب العربي عام 1988، ثم مجلس التعاون العربي الذي ضم كلًا من مصر والعراق والأردن واليمن، وكانت مصر تنظر لهذا المجلس على أنه إطار للتعاون بين الدول العربية في إطار الالتزام بميثاق الدول العربية، مشددًا على أن انضمام مصر لمجلس التعاون العربي في الثمانينيات جاء لتعزيز دور الجامعة العربية، ودعم أهدافها.
ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في إطار مجلس التعاون العربي تم توقيع عدة اتفاقيات شملت العديد من المجالات منها التنسيق الدبلوماسي، والتنسيق في المحافل الدولية، واتفاقيات تتعلق بتعزيز التعاون والتبادل التجاري.
وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "شهادة للتاريخ" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هذه الحرب انتهت بقرار من مجلس الأمن عام 1988، وخرجت العراق والعرب منتصرين في هذه الحرب، وكانت القضية الفلسطينية أولوية أولى لمصر والأمة العربية جمعاء في هذا الوقت.
وتابع، أنه خلال هذه الفترة بدأت تتشكل المجالس داخل جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ثم اتحاد المغرب العربي عام 1988، ثم مجلس التعاون العربي الذي ضم كلًا من مصر والعراق والأردن واليمن، وكانت مصر تنظر لهذا المجلس على أنه إطار للتعاون بين الدول العربية في إطار الالتزام بميثاق الدول العربية، مشددًا على أن انضمام مصر لمجلس التعاون العربي في الثمانينيات جاء لتعزيز دور الجامعة العربية، ودعم أهدافها.
ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في إطار مجلس التعاون العربي تم توقيع عدة اتفاقيات شملت العديد من المجالات منها التنسيق الدبلوماسي، والتنسيق في المحافل الدولية، واتفاقيات تتعلق بتعزيز التعاون والتبادل التجاري.
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