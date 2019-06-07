الأحد القادم.. مؤتمر صحفي لبينالي القاهرة الدولي الـ13

تعقد اللجنة المنظمة لبينالي القاهرة الـ13 مؤتمراً صحفياً يوم الأحد 9 يونيه في تمام السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور ا.د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، والفنان إيهاب اللبان القوميسير العام، للحديث عن هذه الدورة المرتقبة وأهمية عودة البينالي مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات.





وتوفر اللجنة المنظمة ملفاً صحفياً باللغتين العربية والإنجليزية للسادة الصحفيين والإعلاميين بكل البيانات والإحصاءات الخاصة بهذه الدورة وبالدورات السابقة، كما سيتم الكشف عن كواليس الإعداد والتنظيم والمجهود الذي بُذل من أجل عودة البينالي.





وتضم اللجنة المنظمة بجانب رئيس البينالي والقوميسير العام كلاً من : ا.د. جمال لمعي، ا.د. حازم طه حسين، د. خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، ا.د. ياسر مُنجي، ا. أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاجف والمعارض، ا. داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون.





تجدر الإشارة أنه يُشارك في هذه الدورة 80 فناناً يمثلون 50 دولة، وتحل أعمال الفنان الفرنسي جيرار جاروست كضيف شرفي للبينالي في إطار إحتفاء وزارة الثقافة بعام مصر - فرنسا 2019، ويُمثل مصر في هذه الدورة سبعة فنانين هم (أحمد بدوي، أحمد قاسم، حازم المستكاوي، رضا عبدالرحمن، عصام درويش، مروة عادل، يوسف نبيل)، وسوف تستضيف فعاليات البينالي التي تنطلق في السابعة من مساء يوم الأثنين 10 يونيه2019 ولمدة شهرين قاعات قصر الفنون، ومتحف الفن المصري الحديث، ومجمع الفنون (قصر عائشة فهمي)



