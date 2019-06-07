مجلة British Vogue تنشر اللقطات الأولى الحصرية من زفاف النجم إدريس إلبا

احتفل الممثل البريطاني إدريس إلبا بزفافه على الكندية سابرينا داورا وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين، في مدينة مراكش المغربية.





ونجحت مجلة British Vogue في الحصول على حقوق نشر اللقطات الأولى للزفاف، حيث زين إدريس غلاف المجلة في عددها الجديد الصادر لشهر مايو الجاري.





وظهر إلبا، خلال مراسم الزفاف ببدلة من تصميمات أزولود بواتينج Ozwald Boateng، بينما ارتدت سابرينا زيّ زفاف أبيض من تصميمات فيرا وانج Vera Wang، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكان اللقاء الأول بين سابرينا (29 عاماً)، وإدريس (46 عاماً)، خلال تصوير إلبا لفيلمه "The Mountain Between" بكندا عام 2017.



