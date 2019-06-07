الرئيس الصيني: "امريكا" لا تريد إفساد علاقتها الأقتصادية معنا
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:53 م
Advertisements
Advertisements
وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه صديقه، وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في إفساد العلاقات الاقتصادية مع الصين.
وقال "شي" خلال تصريحات صحفية له على هامش منتدي روسيا الاقتصادي المقام بمدينة سانبطرسبرغ إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة قوية، مشيراً إلى أنه يصعب تصور انفصال الولايات المتحدة التام عن الصين أو انفصال الصين التام عن الولايات المتحدة.
وتابع، لا نريد ذلك ولا يريد شركاؤنا الأمريكيون ذلك، الرئيس ترامب صديقي وأنا واثق أنه لا يريد ذلك.
Advertisements
المزيد عن: دونالد ترامب امريكا الرئيس الصيني الحروب التجارية
- ترامب يصل إلى فيتنام لحضور قمة "إبيك"
- ترامب: لست متأكدًا من استمرار "كيمياء الانسجام" مع الرئيس الصيني
- الرئيس الصيني يعلق على تصريحات ترامب بشأن التجارة مع بلاده
- ترامب: قريبون جدا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين
- ترامب يهدد الصين بإعادة فرض التعريفات الجمركية على بضائعها
- "ترامب": لا صفقة نهائية مع الصين حتى ألتقي "شي"
- "ترامب" قد يلتقي الرئيس الصيني في دا نانغ في 27-28 فبراير
- الرئيس الصيني: ترامب صديقي