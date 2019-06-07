الرئيس الصيني: "امريكا" لا تريد إفساد علاقتها الأقتصادية معنا

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه صديقه، وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في إفساد العلاقات الاقتصادية مع الصين.





وقال "شي" خلال تصريحات صحفية له على هامش منتدي روسيا الاقتصادي المقام بمدينة سانبطرسبرغ إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة قوية، مشيراً إلى أنه يصعب تصور انفصال الولايات المتحدة التام عن الصين أو انفصال الصين التام عن الولايات المتحدة.





وتابع، لا نريد ذلك ولا يريد شركاؤنا الأمريكيون ذلك، الرئيس ترامب صديقي وأنا واثق أنه لا يريد ذلك.