شاهد.. أول أغنية للمطربة سارة الدغمي في ألبوم "زايد" (فيديو)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:43 م
الفجر الفني
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طرح المنتج ياسر زياد، مقطع فيديو لأول أغنية للمطربة المغربية سارة الدغمي، في ألبوم زايد بنسخته الأولى.
الأغنية كلمات هاني الصغير وألحان وليد الحسيني توزيع حمادة الحسيني هندسة صوت فريد الشافعي ميكساج ياسر أنور.
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