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طرق التخلص من حب الشباب نهائيا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:28 م
طرق التخلص من حب الشباب نهائيا
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فيما يلي ننشر لكم بعض النصائح للتعامل مع حب الشباب وأهمها :

1- عدم مقارنة نفسك بالآخرين : نعم .. عندما تنظر للناس من حولك وترى بشرتهم خالية من حب الشباب ستشعر وقتها بالنقص وهذا يؤدى إلى الإصابة بالأمراض النفسية والجسمية والعقلية وعندها لا تستطيع ممارسة حياتك بالطريقة الطبيعية في التعامل مع الناس من حولك ، وتشعر أن الحياة توقفت عند هذه اللحظة ؛ بل يجب عليك ألا تبالى لهذه المشكلة ، وأن تعلم أنها فترة وقتية ستنتهي لاحقا .

2- لابد من معرفة السبب الجذري والفعلي لحب الشباب ، ولكى نبدأ في علاجه لابد من معرفة هذا السبب الجذري ، فالذي يظهر على الوجه هذا مجرد أعراض أما السبب فيوجد داخل جسمك ، ولابد أن تعرف أن حب الشباب ليس ناتج عن الأوساخ أو البكتريا بل ناتج عن تراكم السموم داخل الجسم .

3- عند العلاج لابد من علاج السبب الجذري ( الداخلي للجسم ) وليس الأعراض التي تظهر على الوجه من الخارج ، فإذا عالجت الأساس يختفى الغرض ويزول ولن يعود مرة أخرى بخلاف معالجة الأعراض الخارجية وإهمال السبب الجذري فسوف يعود حب الشباب مجددا .
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