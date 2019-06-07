آبي أحمد: السودانيون مطالبون باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:22 م
أسماء العزب
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه أجرى مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن.
وأوضح "آبي أحمد"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن السودانيون مطالبون باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم باستقلال تام عن أي طرف أجنبي.
وأشار إلى أن واجب الجيش السوداني والمنظومة الأمنية هو الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم والقيام بدور فعال وإيجابي في المرحلة الانتقالية.
وتابع: "واجب الأحزاب السودانية التركيز على مصير البلاد في المستقبل وليس أن تبقى رهينة لعقليات ومعوقات الماضي البائد".
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