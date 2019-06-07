إحالة للتحقيق واستجابة للمواطنين.. 5 قرارات هامة لمحافظ كفر الشيخ

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كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إدارة الشئون القانونية بالتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير الخاص بالوحدة المحلية بقرية ابو غنيمة فى سيدى سالم، خلال أسبوع على الاكثر، مع اتخاذ كافة الإجراءات بشأن طلب المواطن المذكور، مؤكدًا أنه لاتهاون مع المقصرين.



وأكد بيان صادر عن ديوان عام كفر اشليخ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، إستجابت لطلب "م.م" المقيم بقرية ابو غنيمة، التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والذى تضرر فيها من المسئولين بالوحدة المحلية بأبو غنيمة لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "م.م" وشقيقه لبنائهما مزرعة دواجن على الارض الزراعية، وبخصوص عدم تنفيذ قرار الازالة رقم 12412، والصادر للمشكو فى حقة ضمن الحملة المكبرة بان المخالفة عبارة عن مزرعة دواجن منتجة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن المزرعة خالية من الدواجن.



وذكر بيان صادر عن المحافظة، انه بخصوص قيام الوحدة المحلية لقرية ابو غنيمة بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الازالة، وبالمعاينة تبين قيام الوحدة المحلية بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار إزالة لـ"م.م" بالمخالفة للنموذج الموجود بالقانون 119 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية وقيامهم باصطناع محضر تحت رقم 32 بتاريخ 18 مارس 2019، صادر من الوحدة المحلية بالمخالفة للمحاضر الواردة بنماذج القانون ولائحته التنفيذية، كما تبين عدم توقيعه من مهندس التنظيم أو مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم مما يترتب علية بطلان المحضر وإهدار المال العام المتمثل فى غرامه 1%.



كما تبين عدم قيام الوحدة المحلية بأبو غنيمة باتخاذ الاجراءات القانونية حول إصدار قرار إزالة عن تطوير المزرعة، وقيام المسئولين بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار إزالة لـ"م.م" وكذلك صدوره من الوحدة المحلية بأبو غنيمة بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية.



وعن قيام الجمعية الزراعية بالقرية من تحرير 3 محاضر سكرتارية للمزرعة المخالفة، بالفحص تبين مخالفة المسئولين بالجمعية الزراعية، لقيامهم بتحرير محاضر مخالفة على مساحة 176م لـ"م.م" وبالمعاينة على الطبيعة تبين انها 372م تقريبًا، وإصدار قرار إزالة عن تطوير المزرعة خلال الفترة من 21 نوفمبر وهو تاريخ تحرير محضر اثبات حالة من الجمعية الزراعية وحتى 2 مايو وهو تاريخ عرض مذكرة على رئيس الوحدة بعدم قيام الفنيين بالوحدة باستكمال باقى الاجراءات حيال مخالفات المبانى التابعة للوحدة، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.



واستجاب لشكوى المواطن " م.ع" المقيم بالزعفران ضد " أ.ج" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وذلك لقيامة بتغيير معالم وأرقام السيارة رقم 50008 محافظة وقت أن كان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الزعفران وتم ترك السيارة بدون ترخيص منذ عام 2009 وتم التعميم على الموضوع محاباة له لكونه نائب رئيس مدينة، وبالمعاينة تبين أن المختصين بالوحدة المحلية لقرية الزعفران التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول قام فى غضون عام 2009، بصرف مبلغ 13350جنية، على السيارة الخاصة بالوحدة والتي تحمل رقم 50008 وتم تغيير أرقام الشاسية الخاص بها مما أدى الى عدم إمكانية ترخيصها وعدم الاستفادة منها منذ 23 يونيه 2009، وحتى الان وترك السيارة دون اتخاذ ثمة إجراء حيالها مما أدى الى تلفها وتعرضها للبرومة والتآكل بفعل العوامل الجوية وتسبب ذلك فى إهدار المال العام والمتمثل فى قيمة السيارة والمبالغ المنصرفة عليها، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.



كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، بالتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير فورًا واتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين طبقًا للقانون.





وإستجاب للشكوي المقدمة من أهالي قرية معزور- 73 المهندس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، لتضررهم من عدم وجود وحدة صحية بالقرية حيث ان اقرب وحدة صحية تبعد حوالي 15 كم، وكان قد صدر قرار تخصيص لإنشاء وحدة صحية بالقرية منذ عام 2017.



كلف محافظ كفر الشيخ، بإدراج وحدة 73 المهندس ضمن مقترح خطة المديرية للرعاية الصحية الأولية للعام المالي 2019-2020، ونبه باتخاذ اللازم في هذا الشأن، للصالح العام وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بتلك القرية.



كما إستجاب للشكوي المقدمة من النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، عن أهالي قرية الشيلان، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ، بشأن استبدال الهوائي للجهد المتوسط بكابل ارضي بالأرض المخصصة لجمعية تنمية المجتمع بالشيلان، وفي ضوء ما ورد من دراسة من قطاع كهرباء كفرالشيخ أنه قدرت التكلفة ب 488 الف و357 جنيه، وقد افاد القطاع بوجود وفورات من عملية توصيل التيار الكهربائي لمدرسة خان الجني الإعدادية بمطوبس والتي قد تم سداد قيمتها من خطة المحافظة تكفي لتنفيذ هذه العملية.



كلف محافظ كفرالشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بسرعة عمل اللازم والإفادة بتقرير التنفيذ لصالح تحسين الخدمات للمواطنين.



واعتمد المحافظ 161 ألف جنيه لتدبير الاحتياجات الكهربائية لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قلين والوحدات المحلية التابعة لها، وكان قطاع الكهرباء قام بتسعير المقايسة المطلوبة لهذه الاعمال وقدرت بمبلغ 161.308 ألف جنيه.



كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة موافاته بالمقايسة لإصدار الأمر التنفيذي المطلوب لهذه الاعمال، لتنفيذها لصالح تحسين الخدمات لأهالى مركز ومدينة قلين.