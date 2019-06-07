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صحيفة إسبانية تكشف عن سعر قميص هازارد الجديد في متجر ريال مدريد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:28 م
صحيفة إسبانية تكشف عن سعر قميص هازارد الجديد في متجر ريال مدريد
قميص هازارد في الريال
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد قميص البلجيكي إيدين هازارد في متجر ريال مدريد الرسمي وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قميص الملكي باسم هازارد والرقم 7 يُباع في متجر ريال مدريد الرسمي في مطار برشلونة الدولي.

 

وتابعت الصحيفة أنها تأكدت من صحة الصورة التي تم تداولها لتشيرت هازارد بألوان ريال مدريد بنفسها والقميص يُباع بمبلغ 147.95 يورو.

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