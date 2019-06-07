انتخابات جديدة للرهبنة الفرنسيسكانية وتعيين خادم إقليمي جديد

أقامت الرهبنة الفرنسيسكانية، اليوم الجمعة، انتخابات جديدة نتج عنها تسليم الأب كمال لبيب مسئولية الخادم الإقليمي للأب مراد مجلع، ليصبح بذلك الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية، أيضا نتيجة لتلك الانتخابات تم تعيين الأب ميلاد جودة نائب للخادم الإقليمي والآباء ( لوكاس – جال – فريد – مخلص) كأعضاء للمجلس المنتخب.





وهنأ الأب كمال لبيب، كل المنتخبين، معقبًا: "صلاتي إلى الله و بشفاعة القديس فرنسيس، أن يبارك خدمتهم لخير الكنيسة والمجتمع المصري".



