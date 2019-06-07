الأوقاف: فتح باب القبول للراغبين في إقامة الشعائر من خطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لخطبا ء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات "التحسين"، للراغبين منهم في إقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم على أن يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا .





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا ، وعضو المقرآة مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًا.



