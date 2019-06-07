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تعرف على أعلي سعر لشراء "اليورو" بالبنوك المصرية اليوم الجمعة7-6-2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:23 م
تعرف على أعلي سعر لشراء اليورو بالبنوك المصرية اليوم الجمعة7-6-2019
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واصل سعر اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية.

 

سعر اليورو في البنوك اليوم

 

سجل سعر اليورو في البنك المركزى

  18.65 جنيه للشراء

18.75جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB

 18.58جنيه للشراء

 18.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

16.62 جنيه للشراء

16.78 جنيه للبيع.

 

 سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 18.85 جنيه للشراء

18.74 جنيه للبيع

 

سعر اليورو  فى  بنك قناة السويس

 18.61 جنيه للشراء

18.76 جنيه للبيع

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