"الفجر" تنعى عم الزميل أحمد يحيى
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:19 م
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تتقدم أسرة بوابة الفجر الإلكترونية، بخالص العزاء إلى الزميل أحمد يحيى، رئيس قسم الأخبار بالبوابة، فى وفاة المغفور له عمه.
وتتقدم "الفجر" بالعزاء لأسرة المتوفى، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة والعائلة الصبر والسلوان.
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