"الفجر" تنعى عم الزميل أحمد يحيى





وتتقدم "الفجر" بالعزاء لأسرة المتوفى، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة والعائلة الصبر والسلوان.





تتقدم أسرة بوابة الفجر الإلكترونية، بخالص العزاء إلى الزميل أحمد يحيى، رئيس قسم الأخبار بالبوابة، فى وفاة المغفور له عمه.