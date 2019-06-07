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الظهور الأول لبراد بت في فيلمه الجديد Ad Astra

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:22 م
الظهور الأول لبراد بت في فيلمه الجديد Ad Astra
براد بت
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكي توينث سينشري فوكس، اللقطات الأولى للنجم براد بت من فيلمها الجديد Ad Astra، الذي يجسد به دور رائد فضاء.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة رائد فضاء من عصر متقدم، يقرر الخروج بمهمة انتحارية للبحث عن والده الذي كان رائد فضاء أيضا وتعرض للضياع في الفضاء الخارجي أثناء أحد مهماته.

وقد نشرت شركة الإنتاج الأمريكية البوستر الرسمي للفيلم، المقرر طرحه بصالات العرض العالمية في سبتمبر المقبل.
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