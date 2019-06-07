دول الأزمات × أسبوع.. التحالف العربي يدمر آليات عسكرية تابعة للحوثيين.. وتفجير سياريتن ملغومتين بدرنة الليبية

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

التحالف العربي يدمر دبابة و3 عربات للحوثيين في غارات بالضالع

دمرت غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية ثقيلة تابعة للحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن، وهي دبابة و3 عربات، إضافة إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات لجماعة "أنصار الله" في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وقال التحالف إن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

الجامعة العربية تدين بشدة اقتحام المستوطنين للحرم القدسي

حذرت جامعة الدول العربية من أن اقتحام المستوطنين للحرم القدسي بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تصعيد جديد يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد المسجد الأقصى.

وطالب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان.

وقال إن اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين يشكل تصعيداً جديداً يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد وانتهاك صارخ لحرمة المسجد وفي شهر رمضان الكريم.

إصابة 18 شخصا في تفجير سياريتن ملغومتين بدرنة الليبية

أصيب 18 شخصا في مدينة درنة الليبية اليوم الأحد، إثر انفجار سيارتين، وقال مصدر أمني إن السيارتين كانتا مفخختين، وتم وضعهما أمام إحدى الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي، واستهداف جزيرة عزوز بدرنة.

وأكد المصدر استقبال مستشفى المدينة للمصابين، حسب صحيفة الرياض السعودية، وقال السكان في المنطقة لفرانس 24، إن التفجير الأول كان يعتقد أنه ألعاب نارية، إلا أن وجود الناس حول الوحدة العسكرية أدى للتأكد من تفجير سيارة مفخخة.

الجيش الليبي يصيب "درون" تركية قصفت أحياء بغريان

أعلن الجيش الليبي، السبت، أن دفاعاته الجوية أصابت طائرة تركية بدون طيار "درون" فوق مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد قصفها عددا من الأحياء والمناطق السكنية الآمنة بشكل عشوائي.

وكان الجيش الليبي أعلن قبل يومين، أن تركيا أرسلت دعما عسكريا جديدا إلى الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق.

وقال الجيش إن عددا من الضباط والخبراء العسكريين الأتراك وصلوا إلى مطار مصراتة عبر طائرة شحن تركية، لمشاركة ومساندة قوات الوفاق في القتال.

قوات التحالف تعتقل خلية إرهابية من القاعدة في اليمن

نفذت قوات التحالف والشرطة العسكرية اليمنية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، عملية نوعية استهدفت منزلاً في مدينة الغيضة يستخدمه إرهابيون لتنفيذ هجمات إرهابية وتخريبية، انتهت بالقبض على أخطرهم دون استخدام القوة.

وأوضح مصدر محلي يمني، أن "العصابة تنتمي لتنظيم القاعدة، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة"، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم الثلاثاء.

مقتل 3 جنود وإصابة 7 في غارة جديدة للطيران الإسرائيلي على سوريا

تصدت المضادات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية، بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن الرشاشات الثقيلة المضادة للطيران تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.